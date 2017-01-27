Гонконг стал самым посещаемым городом в мире в 2015 году
Гонконг принял почти 26,7 млн зарубежных гостей в 2015 году, тем самым став самым посещаемым городом в мире.
Гонконг принял почти 26,7 млн зарубежных гостей в 2015 году, тем самым став самым посещаемым городом в мире.
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Euromonitor.
«Самым посещаемым городом в мире является Гонконг, в 2015 году этот город принял почти 26,7 миллиона зарубежных гостей, и, несмотря на почти 4%-ное снижение турпотока, удержал мировое первенство. Успех Гонконга эксперты Euromonitor связывают с популярностью этой дестинации у китайских туристов и привязанностью британцев к посещению своей бывшей колонии», — сказано в сообщении.
Также стало известно, что второе место занимает Бангкок.
Турпоток там вырос на 10% и составил 18,7 млн иностранных туристов, третье место у Лондона, рост турпотока составил 6,8%, его посетили 18,6 млн человек.
Среди российских городов лучший результат продемонстрировала Москва. Столица в мировом рейтинге заняла 42 место. Турпоток снизился на 13,8%, до 4,42 млн иностранных туристов.
Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировали рост числа иностранных туристов.