Гонконг стал самым посещаемым городом в мире в 2015 году

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Euromonitor.

Эксперты назвали стоимость переезда в различные города мира

«Самым посещаемым городом в мире является Гонконг, в 2015 году этот город принял почти 26,7 миллиона зарубежных гостей, и, несмотря на почти 4%-ное снижение турпотока, удержал мировое первенство. Успех Гонконга эксперты Euromonitor связывают с популярностью этой дестинации у китайских туристов и привязанностью британцев к посещению своей бывшей колонии», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что второе место занимает Бангкок.

Турпоток там вырос на 10% и составил 18,7 млн иностранных туристов, третье место у Лондона, рост турпотока составил 6,8%, его посетили 18,6 млн человек.

Среди российских городов лучший результат продемонстрировала Москва. Столица в мировом рейтинге заняла 42 место. Турпоток снизился на 13,8%, до 4,42 млн иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировали рост числа иностранных туристов.