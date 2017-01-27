Проезд в пригородных автобусах Краснодара с 1 февраля подорожает до 35 рублей

Тариф увеличится с 30 до 35 рублей. Причиной повышения власти называют необходимость снизить расходы на компенсацию перевозчикам из городского бюджета, так как фактическая стоимость работы автобусов обходится зачастую значительно дороже цены проезда. Теперь часть нагрузки на казну переместится на пассажиров, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ИА «ВК Пресс».

Так, фактическая стоимость проезда в пригородном автобусе маршрута № 171 «ТЭЦ — станица Старокорсунская» составляет 48 рублей, в автобусе маршрута № 106 «Кооперативный рынок — поселок № 2 СКЗНИИСиВ» — 41 рубль, № 114 А «Кооперативный рынок — поселок Дорожный» — 77 рублей. Пассажиры в настоящее время платят 30 рублей, остальное компенсируется из бюджета.

При прежней цене проезда на эту меру социальной поддержки необходимо было предусмотреть 91,3 млн рублей. При цене в 35 рублей необходимо предусмотреть 59,5 млн рублей — на 31,8 млн меньше.

Социальный проездной билет для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах будет стоить в месяц:

— на 20 поездок — 300 рублей.

— на 40 поездок — 600 рублей.

Право бесплатного проезда в автобусах пригородного сообщения (40 поездок в месяц) имеют:

— участники и инвалиды Великой Отечественной войны; — труженики тыла.

— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

— бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

— дети сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях.

Решение вступает в силу с 1 февраля 2017 года (но не ранее дня его официального опубликования), говорится в материале ИА «ВК Пресс».