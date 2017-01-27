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15:10 (мск), источник: Моя Планета

Американские зоопарки устроили флешмоб в Twitter

Американские зоопарки поучаствовали в стихийном флешмобе #CuteAnimalTweetOff, по негласным правилам которого каждое учреждение должно опубликовать в Twitter фото самого милого животного.

Катализатором послужило рождение тюлененка в Смитсоновском национальном зоопарке. Смотрители сделали пост с фотографией милого детеныша в Twitter 25 января, и другие заповедники и парки «приняли вызов» своих коллег.

Так за сутки в соцсети появились снимки с умилительными животными со всех зоопарков США. То, что началось как простой пост о появлении чудесного малыша длинномордого (серого) тюленя на свет, стало национальным американским «зоочелленджем». Теперь, пройдя по хэштегу #CuteAnimalTweetOff, можно взглянуть на самых разных и самых милых обитателей зоопарков, передает Mashable.

В России также поддержали флешмоб: Новосибирский зоопарк опубликовал в своем инстаграме несколько фотографий самых милых, по мнению сотрудников, зверей.
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