Американские зоопарки устроили флешмоб в Twitter

Катализатором послужило рождение тюлененка в Смитсоновском национальном зоопарке. Смотрители сделали пост с фотографией милого детеныша в Twitter 25 января, и другие заповедники и парки «приняли вызов» своих коллег.

Так за сутки в соцсети появились снимки с умилительными животными со всех зоопарков США. То, что началось как простой пост о появлении чудесного малыша длинномордого (серого) тюленя на свет, стало национальным американским «зоочелленджем». Теперь, пройдя по хэштегу #CuteAnimalTweetOff, можно взглянуть на самых разных и самых милых обитателей зоопарков, передает Mashable.