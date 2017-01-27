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13:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Заключенные в Сибири слепили из снега крейсер «Аврора»

Корпус легендарного крейсера возвели из цельного утрамбованного сугроба.

Источник: ГУ ФСИН Омской области

В Омской области трое заключенных лечебного исправительного учреждения № 10 (ЛИУ-10) слепили из снега 6-метровую копию крейсера «Аврора» к 100-летию Октябрьской революции, сообщает портал «Омск здесь» со ссылкой на пресс-службу регионального ФСИН. Рядом с крейсером из снега вырезали скульптуру льва с набережной Невы.

Корпус легендарного крейсера возвели из цельного утрамбованного сугроба, а мелкие детали скульптуры — дымоходные трубы, раструбы, якоря, пушки и шлюпки — лепили отдельно. В работе заключенные использовали мастерок, шпатель, лопату и ножовку.

«От мачт к носовой части и вдоль борта всего корабля натянуты канаты. А на флагштоке на самом носу корабля развевается Андреевский флаг — флаг Военно-морского флота», — отмечается в релизе службы исполнения наказаний.

В декабре прошлого года заключенные Невьянской колонии № 46 под Екатеринбургом к традиционному зимнему конкурсу снежных фигур также слепили копию легендарного крейсера к юбилею революции. Длина фигуры составляет 20 метров, ширина — 3,5 метра, а в высоту она достигает 5 метров.

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