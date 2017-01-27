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13:55 (мск), источник: СуперОмск

По омскому региону будут курсировать 15 новых машин скорой помощи

Сегодня днем на автобазе здравоохранения состоялось торжественное вручение автомобилей скорой медицинской помощи.

Ключи от новых скорых вручал водителям губернатор региона Виктор Назаров.

15 новеньких машин пополнили омский парк. Из них пять машин — полноприводные автомобили класса В на базе УАЗ 39623 и 10 — заднеприводные класса В на базе «ГАЗель» 32214.

Все «ГАЗели» распределят на подстанции скорой медицинской помощи города, за счет чего будет обновлен и увеличен автопарк машин скорой медицинской помощи до 100 бригад в сутки. Полноприводными автомобилями на базе УАЗ будут укомплектованы также нуждающиеся сельские районы Омской области.

Напомним, в сентябре 2016 года Омская область за счет средств федерального бюджета получила 10 полноприводных автомобилей класса В на базе УАЗ 39623, 8 заднеприводных автомобилей класса В на базе «ГАЗель» 32214 и 1 автомобиль класса С на базе Ford. А в ноябре прошлого года в Омскую область поступили 20 полноприводных автомобилей класса А на базе УАЗ 39623. 40 млн рублей на эти цели выделило правительство РФ. Автотранспорт направлен в районы, пострадавшие от паводка, и в районы с высоким износом автомобилей скорой помощи.

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