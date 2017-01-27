По омскому региону будут курсировать 15 новых машин скорой помощи

Ключи от новых скорых вручал водителям губернатор региона Виктор Назаров.

15 новеньких машин пополнили омский парк. Из них пять машин — полноприводные автомобили класса В на базе УАЗ 39623 и 10 — заднеприводные класса В на базе «ГАЗель» 32214.

Все «ГАЗели» распределят на подстанции скорой медицинской помощи города, за счет чего будет обновлен и увеличен автопарк машин скорой медицинской помощи до 100 бригад в сутки. Полноприводными автомобилями на базе УАЗ будут укомплектованы также нуждающиеся сельские районы Омской области.

Напомним, в сентябре 2016 года Омская область за счет средств федерального бюджета получила 10 полноприводных автомобилей класса В на базе УАЗ 39623, 8 заднеприводных автомобилей класса В на базе «ГАЗель» 32214 и 1 автомобиль класса С на базе Ford. А в ноябре прошлого года в Омскую область поступили 20 полноприводных автомобилей класса А на базе УАЗ 39623. 40 млн рублей на эти цели выделило правительство РФ. Автотранспорт направлен в районы, пострадавшие от паводка, и в районы с высоким износом автомобилей скорой помощи.