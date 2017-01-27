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15:15 (мск), источник: АиФ Калининград

28 января в Калининграде стартует запись в первые классы

В субботу, 28 января, в Калининградской области стартует запись в первые классы.

Источник: Аргументы и факты

При этом впервые это можно сделать через сайт госуслуг. Министерство образования региона в этот же день открывает «горячие линии», сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно ранее, в этом году только в школах областного центра планируют набрать 206 первых классов.

«Сначала зачислены будут дети, которые проживают в районе, где находится школа. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений будет проходить с 1 июля при наличии свободных мест», — напоминают в министерстве образования.

Узнать о правилах приёма в конкретную образовательную организацию можно у администрации школы или на официальном сайте образовательной организации. Правила приёма каждая школа устанавливает самостоятельно и в соответствии с законодательством об образовании.

Отметим, что «горячие линии» заработают и в муниципальных органах управлений образованием. Телефоны доступны по ссылке.

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