28 января в Калининграде стартует запись в первые классы

При этом впервые это можно сделать через сайт госуслуг. Министерство образования региона в этот же день открывает «горячие линии», сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно ранее, в этом году только в школах областного центра планируют набрать 206 первых классов.

«Сначала зачислены будут дети, которые проживают в районе, где находится школа. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений будет проходить с 1 июля при наличии свободных мест», — напоминают в министерстве образования.

Узнать о правилах приёма в конкретную образовательную организацию можно у администрации школы или на официальном сайте образовательной организации. Правила приёма каждая школа устанавливает самостоятельно и в соответствии с законодательством об образовании.

Отметим, что «горячие линии» заработают и в муниципальных органах управлений образованием. Телефоны доступны по ссылке.