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13:41 (мск), источник: Новости Воронежа

В субботу в Воронеже на час ограничат движение у площади Ленина

В мэрии поясняют, что там будут обрезать аварийное дерево. Автомобилистам нужно быть внимательнее.

В субботу, 28 января, в Воронеже на час ограничат движение у площади Ленина. Проехать будет нельзя по одной полосе за зданием облправительства — около дома № 4.

Ограничение будет действовать с 10:00 до 11:00. Автомобилистам нужно быть внимательнее на этом участке.

В мэрии поясняют, что в это время там будут обрезать аварийное дерево.

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