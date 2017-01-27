В субботу в Воронеже на час ограничат движение у площади Ленина

В субботу, 28 января, в Воронеже на час ограничат движение у площади Ленина. Проехать будет нельзя по одной полосе за зданием облправительства — около дома № 4.

Ограничение будет действовать с 10:00 до 11:00. Автомобилистам нужно быть внимательнее на этом участке.

В мэрии поясняют, что в это время там будут обрезать аварийное дерево.