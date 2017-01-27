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13:47 (мск), источник: НИА Самара

Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина проведёт приём в Приволжском районе

Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием, оборудованы два рабочих места для оториноларинголога и офтальмолога.

30 января, в понедельник, с 8.00 в поликлиническом отделении Приволжской ЦРБ (Самарская область, Приволжский р-н, ул. Больничная, 6) бригада специалистов Самарской областной клинической больницы им. Середавина будет проводить приём маленьких пациентов.

Его проведут специалисты областной больницы им. Середавина: детский хирург В. И. Кислицкий, травматолог-ортопед А. А. Жилин, детский стоматолог Л. Ф. Назарова, детский врач-психиатр Л. И. Бакаева, врач функциональной диагностики Ю. А. Бутова, а также медицинская сестра А. Ю. Софронова.

Мобильный комплекс оснащен современным медицинским оборудованием: портативная цифровая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, 12-канальный электрокардиограф с функцией автоматического анализа и диагностический спирометр, лабораторное оборудование, которое позволяет выполнять как общеклинические анализы крови и мочи, так и биохимические скрининговые исследования. А также оборудованы два рабочих места для врача-оториноларинголога и врача-офтальмолога, сообщает пресс-служба облправительства.

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