Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина проведёт приём в Приволжском районе

30 января, в понедельник, с 8.00 в поликлиническом отделении Приволжской ЦРБ (Самарская область, Приволжский р-н, ул. Больничная, 6) бригада специалистов Самарской областной клинической больницы им. Середавина будет проводить приём маленьких пациентов.

Его проведут специалисты областной больницы им. Середавина: детский хирург В. И. Кислицкий, травматолог-ортопед А. А. Жилин, детский стоматолог Л. Ф. Назарова, детский врач-психиатр Л. И. Бакаева, врач функциональной диагностики Ю. А. Бутова, а также медицинская сестра А. Ю. Софронова.