Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина проведёт приём в Приволжском районе
Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием, оборудованы два рабочих места для оториноларинголога и офтальмолога.
Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием, оборудованы два рабочих места для оториноларинголога и офтальмолога.
30 января, в понедельник, с 8.00 в поликлиническом отделении Приволжской ЦРБ (Самарская область, Приволжский
Его проведут специалисты областной больницы им. Середавина: детский хирург В. И. Кислицкий,
Мобильный комплекс оснащен современным медицинским оборудованием: портативная цифровая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, 12-канальный электрокардиограф с функцией автоматического анализа и диагностический спирометр, лабораторное оборудование, которое позволяет выполнять как общеклинические анализы крови и мочи, так и биохимические скрининговые исследования. А также оборудованы два рабочих места для