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13:57 (мск), источник: Фонтанка

В память о блокадных днях в Петербурге горят Ростральные колонны

В честь снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн. Один из символов Петербурга напомнит горожанам и гостям города о годовщине.

Источник: Фонтанка
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Как сообщает пресс-служба «Петербурггаза», в честь 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января в 11 часов утра зажгли факелы на Ростральных колоннах. В 13−00 их отключат, а с 19−00 зажгут вновь, огни будут гореть вплоть до десяти часов вечера.

Факелы Ростральных колонн зажигают несколько раз в году по особо значимым поводам, в дни городских и всероссийских праздников. В последний раз Ростральные зажигали на Рождество.

Колонны появились на Стрелке Васильевского острова в 1810 году как маяк.

В 1896 году к светильникам подвели электричество, а 23 июня 1957 года на колоннах впервые зажглись газовые факелы.

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