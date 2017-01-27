В память о блокадных днях в Петербурге горят Ростральные колонны
В честь снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн. Один из символов Петербурга напомнит горожанам и гостям города о годовщине.
В честь снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн. Один из символов Петербурга напомнит горожанам и гостям города о годовщине.
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Факелы Ростральных колонн зажигают несколько раз в году по особо значимым поводам, в дни городских и всероссийских праздников. В последний раз Ростральные зажигали на Рождество.
Колонны появились на Стрелке Васильевского острова в 1810 году как маяк.
В 1896 году к светильникам подвели электричество, а 23 июня 1957 года на колоннах впервые зажглись газовые факелы.