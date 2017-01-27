В память о блокадных днях в Петербурге горят Ростральные колонны

Как сообщает пресс-служба «Петербурггаза», в честь 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января в 11 часов утра зажгли факелы на Ростральных колоннах. В 13−00 их отключат, а с 19−00 зажгут вновь, огни будут гореть вплоть до десяти часов вечера.

Факелы Ростральных колонн зажигают несколько раз в году по особо значимым поводам, в дни городских и всероссийских праздников. В последний раз Ростральные зажигали на Рождество.

Колонны появились на Стрелке Васильевского острова в 1810 году как маяк.

В 1896 году к светильникам подвели электричество, а 23 июня 1957 года на колоннах впервые зажглись газовые факелы.