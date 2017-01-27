Ученые выяснили, почему туберкулез не уничтожил все человечество

«Повышение стойкости микробов к антибиотикам является главной угрозой для здоровья жителей планеты и, если мы действительно желаем бороться с этим феноменом, мы должны понять, какие механизмы препятствуют возникновению мутаций в бактериях в нормальных условиях. Это знание поможет нам понять, как обычные микробы превращаются в сверхопасных супер-бактерий», — заявил Эйдан Доэрти (Aidan Doherty) из университета Сассекса (Великобритания).

Туберкулез является сегодня, наряду с раком и болезнями сердца и сосудов, одной из главных причин смерти людей на Земле, особенно в странах, где широко распространен ВИЧ или имеются неблагоприятные климатические условия.

Главным средством для борьбы против туберкулеза сегодня является вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году.

Несмотря на отсутствие новых вакцин и широкую распространенность туберкулеза по всей Земле, БЦЖ продолжает относительно эффективно защищать организм человека от заражения Mycobacterium tuberculosis. Бактерия, как рассказывает Доэрти, по каким-то непонятным причинам до сих пор не мутировала так сильно, что иммунные клетки переставали бы ее распознавать.

Британские генетики решили выяснить, почему это так. Для этого ученые вырастили целый «полк» из 11 тысяч мутировавших версий туберкулезной палочки, отключив по одному случайному гену в их ДНК. Наблюдая за их ростом и появлением мутаций в питательной среде с антибиотиками, ученые надеялись найти те участки ДНК, которые отвечают за защиту генома от мутаций и ограничение патогенности микроба.

Как оказалось, роль такого «ограничителя» играет всего один ген — участок ДНК под названием NucS, содержащий в себе инструкции по сборке молекул особого белка, отвечающего за починку повреждений в геноме Mycobacterium tuberculosis. Отключение NucS приводит к тому, что в ДНК микроба очень быстро накапливаются мутации и он очень быстро превращается в «супербактерию».