Движение электричек на Савеловском направлении МЖД введено в график
Москва. 27 января. INTERFAX.RU — График движения электропоездов в Москву и из Москвы на Савеловском направлении восстановлен после утреннегол сбоя, сообщили в
Москва. 27 января. INTERFAX.RU — График движения электропоездов в Москву и из Москвы на Савеловском направлении восстановлен после утреннегол сбоя, сообщили в
«Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Савеловского направления Московской железной дороги. Электрички отправляются в рейсы по расписанию», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в пятницу рано утром по техническим причинам остановился пригородный поезд, следовавший из Дмитрова в Москву. Для продолжения поездки пассажирам предложили пересесть на попутные поезда. На этом участке железнодорожники временно организовали движение электричек по соседним путям.
После этого сбоя поезда на Савеловском направлении следовали с увеличенными интервалами.