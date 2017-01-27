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13:50 (мск), источник: Интерфакс

Движение электричек на Савеловском направлении МЖД введено в график

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — График движения электропоездов в Москву и из Москвы на Савеловском направлении восстановлен после утреннегол сбоя, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Источник: РИА "Новости"

«Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Савеловского направления Московской железной дороги. Электрички отправляются в рейсы по расписанию», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу рано утром по техническим причинам остановился пригородный поезд, следовавший из Дмитрова в Москву. Для продолжения поездки пассажирам предложили пересесть на попутные поезда. На этом участке железнодорожники временно организовали движение электричек по соседним путям.

После этого сбоя поезда на Савеловском направлении следовали с увеличенными интервалами.

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Некоторые рейсы отменены на Савеловском направлении железной дороги
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