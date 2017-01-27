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13:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области 249 человек заболели гриппом

В Новосибирске продолжают закрывать на карантин детские сады и классы в школах. На сегодняшний день не работает 3 дошкольных образовательных учреждения и 41 группа. Причина — резкий рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. На сегодня — по региону — зарегистрировано около 24 тысяч случаев заражения. В насколько близок Новосибирск к эпидемии?

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала о заболеваемости гриппом в регионе.

— Сегодня о том, что происходит в обществе, можно судить, в том числе и по комментариям в социальных сетях. А там сейчас идет бурная дискуссия о сплошь и рядом заболевших. Как бы там ни было, люди привыкли верить врачам. Мы на пороге эпидемии гриппа?

— На сегодняшний день эпидпорог в Новосибирской области незначительно превышен. Я думаю, что мы достигли пика эпидемии. За последнюю неделю прирост заболевших составил 11%. Я думаю, что в ближайшие две недели эпидемия заболеваемости пойдет на спад. Сегодня мы превышаем эпидпорог по совокупному населению, в том числе и в группе детей до 14 лет, и в группе взрослых. Но по сравнению с прошлым сезоном, течение заболеваемости проходит более спокойно, меньше количество заболевших гриппом. Мы мало регистрируем тяжелых форм и форм с развитием осложнений.

— Чем отличается этот год от прошлого?

— В этом году эпидемия началась позже, чем она обычно бывает. Мы стали фиксировать первые случаи заболеваний к десятым числам декабря. В этом году идёт штамп H3N2 — это сезонный грипп, обычный, который всегда циркулирует по территории области. Заболевания свиным гриппом — H1N1 — единичны. Встречается и грипп группы B, но это тоже сезонно.

— Часто ли регистрируются именно случаи гриппа?

— По данным Роспотребнадзора, в области зарегистрировано 249 случаев гриппа, из них 56 случаев среди детей. В основном грипп H3N2 и группы B, отмечены, как я уже говорила, единичные случаи свиного гриппа. По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости снизился.

— Пройден ли пик заболеваемости?

— Я думаю, что сейчас мы находимся в стадии пика. Прирост заболевших идёт, но есть тенденция снижения количества обратившихся.

— Сегодня в Новосибирске следователи проводят проверку по факту гибели в больнице четырехлетней девочки. Ее доставили с диагнозами ОРВИ тяжелой степени и кишечная инфекция. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. А вообще — почему люди умирают от вирусных инфекций?

— В данном случае разбираются профессионалы. В целом могу сказать, что грипп — достаточно тяжелое заболевание, оно может протекать непредсказуемо. Вирус ведь поражает не только органы дыхания, он может попасть и в ткани нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Тропность вируса и его особенность иногда приводит к развитию молниеносных осложнений. Счет может идти на минуты и на секунды. Иногда ничего сделать нельзя. В период эпидемий мы всегда призываем пользоваться вакцинами. они дают защиту от тяжелой формы заболеваний. люди вакцинированные на 100% не переносят болезни с осложнениями, даже если заболели.

— Имеет ли смысл сейчас в пик заболеваемости ставить прививку от гриппа?

— Вакцину ставить сейчас нет смысла. Её ставят, чтобы в течение некоторого времени наработались антитела. Это примерно 2 недели. Если мы поставим прививку в период повышенной заболеваемости ОРВИ то получится, что иммунная система организма не успела наработать антитела. Поэтому прививочная кампания проводится в сентябре.

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