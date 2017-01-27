Семья из Челябинска выиграла в новогодней лотерее около 7 млн рублей

Семья из Челябинска выиграла в новогоднем лотерейном тираже «Гослото «5 из 36» почти 7 млн рублей — деньги, «свалившиеся с неба», новоиспеченные миллионеры потратят на строительство дома для своей большой семьи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ТД «Столото».

Беспрецедентный лотерейный розыгрыш состоялся 31 декабря, за несколько часов, до боя курантов в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам челябинки, у мужа в канун Нового года было предчувствие победы. «Он буквально затащил меня в лотерейный киоск, там мы купили четыре билета. При этом постоянно повторял: “Нам надо достроить дом”. 31 декабря мы забыли про приготовление праздничного ужина и полностью погрузились в просмотр новогоднего шоу по телевизору. Муж записывал выпавшие шары, а я их потом отмечала. Неожиданно все числа зачеркнула, мы сразу и не поняли, что произошло. Вдруг ведущие объявляют, что выиграл билет из Челябинской области, — тут мы разволновались не на шутку», — делится эмоциями Оксана.

Семейная пара счастлива в браке уже долгое время. Вместе вырастили двух сыновей и скоро ожидают нового статуса — бабушки и дедушки. «У нас голубая мечта — достроить дом. Мы счастливы, что судьба оказалась к нам столь благосклонна и наше заветное желание, наконец-то, исполнится», — говорит победительница.

Напомним, прошлым летом житель Челябинской области выиграл в Гослото более 14 млн рублей. Удачу южноуральцу принесла числовая комбинация: 31, 20, 18, 34, 15.