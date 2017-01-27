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13:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии проходят мероприятия памяти жертв Холокоста

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этом году ЮНЕСКО посвятило эту скорбную дату роли образования, исторических памятников и музеев в осмыслении уроков Холокоста. В преддверии официальной даты памятные мероприятия прошли в штаб-квартире международной организации.

В Государственном музее Аушвиц-Биркенау прошел круглый стол, на котором развернулась дискуссия о вызовах, стоящих перед мемориалами, музеями и историческими памятниками, ставшими свидетелями массовых убийств и преследований. Также рассмотрена их роль как образовательных учреждений и свидетелей совершённых преступлений. Эта роль приобретает все большее значение в связи с сокращением количества переживших нацистские преступления.

Реликвии, свидетельствующие о нацистском насилии, были представлены на выставке предметов, раскопанных вблизи крематориев Аушвиц-Биркенау. Эти вещи, считавшиеся утраченными в течение полувека, совсем недавно были вновь обнаружены сотрудниками музея Биркенау. Выставку последних личных вещей, принадлежащих жертвам вплоть до момента ликвидации, накануне открыли директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивиньский и Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Выставка будет открыта для посещения до 17 февраля.

Евреи, живущие в Уфе, никогда не оставляют без внимания дату 27 января. Они устраивают в память о погибших музыкально-поэтические лектории, творческие вечера. Тема Холокоста всегда занимала большое место в деятельности Еврейской общественной организации «Кохав» РБ. На нее направлены многие детские и молодежные программы.

Как сообщил агентству «Башинформ» председатель Еврейской общественной организации «Кохав» РБ Шолом Кац, сегодня в Уфе проживает 207 бывших узников концлагерей, попавших в те страшные годы в разном возрасте в еврейские гетто. Памятное мероприятие в эти минуты проходит в здании еврейского Благотворительного фонда «Хесетлее». Вечером в еврейском национально-культурном центре, расположенном в здании уфимской синагоги, будет совершен молебен по жертвам Холокоста.

Термином «холокост» принято называть массовое уничтожение нацистами еврейского населения в 1933 -1945 годах. Тогда систематическим преследованиям и уничтожению в концлагерях подверглись 60 процентов евреев, проживавших в Европе, а на территории бывшего Советского Союза фашистами в годы Великой Отечественной войны было уничтожено почти три миллиона евреев.

Считается, что за годы Холокоста погибла третья часть еврейского населения во всем мире. Истребление людей в таких масштабах как нельзя точно передано словом «холокост», означающим в переводе с греческого «всесожжение».

С 1953 года Израиль стал присуждать людям, скрывавшим евреев в годы Холокоста, почетное звание «Праведника народов мира». Сегодня таких «праведников» насчитывается в разных странах около 15 тысяч, среди них, в том числе около 3,5 тысячи граждан бывшего СССР.

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 27 января провозглашено Международным днем памяти жертв Холокоста. Эта дата выбрана потому, что именно в этот день в 1945 году Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц)-Биркенау в Польше. За время существования этого концлагеря в нем погибло по разным оценкам от 1,5 до 2,2 миллионов человек. Инициаторами принятия резолюции о Международном дне памяти жертв Холокоста выступили Россия, Израиль, Канада, Австралия и США, а их соавторами — еще более 90 стран.

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