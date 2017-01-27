В Казани откроют новый кинотеатр, в котором смогут поместиться 800 человек
В Авиастроительном районе Казани откроют первый кинотеатр.
В Авиастроительном районе Казани откроют первый кинотеатр.
Он разместится в ДК Ленина и будет рассчитан на 800 мест. Об этом сообщил на встрече с жителями замглавы райадминистрации Альберт Бикмуллин.
Как пишет Инказан, на реконструкцию дворца культуры выделили 350 миллионов рублей. Сейчас ведутся работы по ремонту кровли, затем начнут восстанавливать фасад. Завершить работы планируется в конце года.
Помимо кинотеатра, в ДК будет работать концертный, выставочный, спортивный и хореографический залы. А также балетный и два малых зала.
ДК был построен в 1960 году. Его площадь составляет 9,3 тысяч квадратных метров, площадь прилегающей территории — 12 тысяч.