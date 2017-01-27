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14:00 (мск), источник: PROUFU.ru

Жители Черниковки пожаловались на многометровые сосульки

Уфимцы обеспокоены состоянием крыши своего жилья и большим количеством наледи на ней. Об этом рассказали сами жители пятиэтажного дома по адресу Интернациональная 87/1.

По словам обратившихся за помощью, наледь висит уже давно и работники ЖЭУ никак не реагируют на звонки и жалобы.

«Наледь висит еще с тех пор, как было резкое потепление, а потом сразу наступили морозы до -30 градусов. То есть, примерно с начала января. Наш главный по дому обращался в ЖЭУ по месту жительства и в главный офис. Ему сказали, что не имеют средств и экипировки, чтобы работать на весу. Они были на этой неделе и просто сбросили с крыши снег», — рассказала корреспонденту ProUfu.ru уфимка Елизавета Кузнецова.

Источник: Proufu.ru

Мы дозвонились до «МУП ЖЭУ-29», чтобы получить комментарий по этому поводу. Как сказали сотрудники, наледь и снег с крыши были сброшены еще на неделе, а вот за козырьки балконов они ответственности не несут.

«В этом доме сосульки висят на козырьках на балконах четвертого этажа. Это самовольно установленные конструкции и мы за них не отвечаем. Сбивать сосульки с козырьков должны сами жители. Сейчас мы уже готовим соответствующее предписание», — отметила сотрудница управляющей компании.

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