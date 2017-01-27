Жители Черниковки пожаловались на многометровые сосульки

По словам обратившихся за помощью, наледь висит уже давно и работники ЖЭУ никак не реагируют на звонки и жалобы.

«Наледь висит еще с тех пор, как было резкое потепление, а потом сразу наступили морозы до -30 градусов. То есть, примерно с начала января. Наш главный по дому обращался в ЖЭУ по месту жительства и в главный офис. Ему сказали, что не имеют средств и экипировки, чтобы работать на весу. Они были на этой неделе и просто сбросили с крыши снег», — рассказала корреспонденту ProUfu.ru уфимка Елизавета Кузнецова.