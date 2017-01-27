Блогер построил башню из сотни iPhone

Общая стоимость конструкции составляет 43,2 тысячи долларов (более 2,6 миллиона рублей), а ее высота — 37 слоев.

Чтобы смартфоны больше были похожи на деревянные бруски из оригинальной игры, блогер воспользовался наклейками для iPhone, которые стилизованы под бамбуковое покрытие. В конце ролика башня увеличилась вдвое.

Суть «Дженги» заключается в поочередном вытаскивании блоков из основания башни и установки их наверх. Постепенно башня становится менее устойчивой и проигрывает тот, после чьего хода конструкция падает.