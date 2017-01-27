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15:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Блогер построил башню из сотни iPhone

Автор YouTube-канала Unbox Therapy, который посвящен необычным тестам гаджетов, сыграл в настольную «Дженга» (Jenga) из 108 iPhone SE.

Общая стоимость конструкции составляет 43,2 тысячи долларов (более 2,6 миллиона рублей), а ее высота — 37 слоев.

Чтобы смартфоны больше были похожи на деревянные бруски из оригинальной игры, блогер воспользовался наклейками для iPhone, которые стилизованы под бамбуковое покрытие. В конце ролика башня увеличилась вдвое.

Суть «Дженги» заключается в поочередном вытаскивании блоков из основания башни и установки их наверх. Постепенно башня становится менее устойчивой и проигрывает тот, после чьего хода конструкция падает.

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