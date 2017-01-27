На Кремлевской набережной появится сказочный городок ко Дню влюбленных

29 января станет последним днем работы новогоднего городка. Уже 10 февраля набережная Казанки превратится в самое романтичное место в Казани.

Ко Дню всех влюбленных Кремлевская набережная подготовила сюрпризы — пары смогут прогуляться по аллее Влюбленных и загадать желания у волшебного дерева. В Дерево желаний каждый гость сможет положить бумажку с написанным желанием. Также на аллее появится Стена признаний, где посетители смогут признаться в самом сокровенном своей второй половинке.

«На демонтаж и монтаж всех конструкций уйдет около двух недель. С 10 февраля начнется новая сказка, которая продлится до конца февраля. Как и в прошлом году, на набережной появится обновленная Аллея Влюбленных, Стена признаний и волшебное дерево. Вырастут новые световые инсталляции и необычные фотозоны», — сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель отдела маркетинга Кремлевской набережной Карина Ситдикова.

Кроме того, в конце Аллеи появится беседка, в которой будет работать Сказочный ЗАГС. Пары смогут заключить брак по правилам Сказочного городка, получить свидетельство о его регистрации, и, конечно, сделать памятное фото в атмосферной беседке.

«Советуем пригласить друзей и родственников, чтобы они стали свидетелями столь торжественного события», — посоветовала собеседница агентства.

Сказочный загс будет работать в пятницу, субботу и воскресенье с 16.00 до 22.00. По информации Ситдиковой, в прошлом году эта услуга пользовалась большой популярностью: только 14 февраля сказочный брак зарегистрировали 152 пары.



Напомним, кремлевский каток — самый длинный в Европе на искусственном покрытии, протяженностью 1000 метров, в этом году огражден по всему периметру. Гуляющие по набережной гости не могут попасть на каток без коньков. Для тех же, кто планирует посетить каток со своими коньками, открылся специальный отдельный павильон для переодевания. Также по всей протяженности набережной работает 8 кафе, в которых можно перекусить и согреться горячими напитками во время катания.

Для маленьких любителей покататься на коньках на Кремлевской набережной открылся отдельный детский каток, вход на него свободный.