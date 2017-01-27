Ученые выяснили музыкальные предпочтения собак

Ученые из Университета Глазго опубликовали исследование о музыкальных предпочтениях собак. Участвовавшим в эксперименте четвероногим добровольцам ставили пять различных музыкальных жанров: софт-рок, поп, классику, регги и мотаун (разновидность ритм-энд-блюза).

Исследование показало, что собаки «провели значительно больше времени лежа и значительно меньше — стоя», когда играла музыка любого жанра.

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Однако измерение частоты сердечных сокращений помогло ученым зафиксировать снижение уровня стресса при воспроизведении софт-рока и регги, передает BBC.

«В целом, реакция на различные жанры демонстрировала, что у собак тоже могут быть различные музыкальные предпочтения, как и у людей», — отметил профессор университета Нил Эванс.

Результаты исследования пригодятся не только частным владельцам собак, но и питомникам.

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