Ученые выяснили музыкальные предпочтения собак
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Ученые из Университета Глазго опубликовали исследование о музыкальных предпочтениях собак. Участвовавшим в эксперименте четвероногим добровольцам ставили пять различных музыкальных жанров:
Исследование показало, что собаки «провели значительно больше времени лежа и значительно меньше — стоя», когда играла музыка любого жанра.
Однако измерение частоты сердечных сокращений помогло ученым зафиксировать снижение уровня стресса при воспроизведении
«В целом, реакция на различные жанры демонстрировала, что у собак тоже могут быть различные музыкальные предпочтения, как и у людей», — отметил профессор университета Нил Эванс.
Результаты исследования пригодятся не только частным владельцам собак, но и питомникам.
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