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15:56 (мск), источник: Моя Планета

Ученые выяснили музыкальные предпочтения собак

Если вам хочется сделать что-нибудь приятное для своей собаки, подарите ей вкусную косточку и включите регги: ученые выяснили, что именно этот музыкальный жанр помогает собакам расслабиться.

Источник: AP 2016

Ученые из Университета Глазго опубликовали исследование о музыкальных предпочтениях собак. Участвовавшим в эксперименте четвероногим добровольцам ставили пять различных музыкальных жанров: софт-рок, поп, классику, регги и мотаун (разновидность ритм-энд-блюза).

Исследование показало, что собаки «провели значительно больше времени лежа и значительно меньше — стоя», когда играла музыка любого жанра.
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Однако измерение частоты сердечных сокращений помогло ученым зафиксировать снижение уровня стресса при воспроизведении софт-рока и регги, передает BBC.

«В целом, реакция на различные жанры демонстрировала, что у собак тоже могут быть различные музыкальные предпочтения, как и у людей», — отметил профессор университета Нил Эванс.

Результаты исследования пригодятся не только частным владельцам собак, но и питомникам.

В прошлом году компания Universal Music выпустила альбом с музыкой для кошек, записал его американский виолончелист Дэвид Тейе. Премьера альбома состоялась в кошачьем кафе «Леди Дина» в Восточном Лондоне. Первыми оценили произведение 13 пушистых слушателей. Сначала они восприняли музыку с осторожностью, но в итоге остались довольны.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Более всего псам нравится звук виолончели Ралдугина ,т.к. звучит на миллионы долларов .
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