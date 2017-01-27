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15:04 (мск), источник: Новости Перми

Жители Прикамья смогут бесплатно оформить гектар земли на Дальнем Востоке

По закону каждый сможет получить в безвозмездное пользование земельный участок в этой части России. Прием заявлений от пермяков начнется с февраля.

С 1 февраля 2017 года в краевом многофункциональном центре начнется прием заявлений от жителей Прикамья на безвозмездное пользование гектара земли на Дальнем Востоке, сообщает Росреестр.

Напомним, с 1 июня 2016 года каждый россиянин сможет получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все жители страны смогут стать обладателями гектара земли в этой части.

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