Жители Прикамья смогут бесплатно оформить гектар земли на Дальнем Востоке

С 1 февраля 2017 года в краевом многофункциональном центре начнется прием заявлений от жителей Прикамья на безвозмездное пользование гектара земли на Дальнем Востоке, сообщает Росреестр.



Напомним, с 1 июня 2016 года каждый россиянин сможет получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.



С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все жители страны смогут стать обладателями гектара земли в этой части.