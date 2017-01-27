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15:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский мультфильм «Волки и овцы» поборется за национальную кинопремию

Победителей «Золотого орла» объявят 27 января.

Мультфильм студии Wizart Animation «Волки и овцы: бе-е-езумное превращение» (режиссер Максим Волков) участвует в российской национальной кинопремии «Золотой орел», сообщила пресс-служба анимационной студии в пятницу, 27 января. Конкуренцию воронежской картине в номинации «Лучший анимационный фильм» составили мультфильмы «Кот и Мышь» (режиссер Наталья Чернышева) и «Морошка» (режиссер Полина Минченок). Победителей объявят 27 января.

Мультфильм показали на фестивале в американском Далласе в январе 2017 года. Три крупнейших фестиваля Канады включили российский проект в конкурсную программу. Зрители Индии увидят «Волки и овцы» 11 февраля.

Контекст

Премьера фильма «Волки и овцы: бе-е-езумное превращение» состоялась в апреле 2016 года. Жители Прибалтики, Румынии, Монголии и Турции увидели мультфильм одновременно с российскими зрителями. Фильм вышел более чем в 40 странах, в некоторых из них — в формате 4DX.

В июле 2016 года мультфильм взял гран-при фестиваля Гуро в Сеуле. В начале октября картина получила спецприз на международном фестивале в Америке. Мультфильм вошел в тройку лидеров проката в Болгарии. В декабре картина получила премию «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший анимационный фильм». Мультфильм вышел более чем на 50 экранах в Португалии.

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