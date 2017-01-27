Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Топ самых полезных видов мяса
Заявление властей РФ о старте скупки валюты сработало немедленно
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Нюша поделилась пляжным фото
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
20Трамп стал 45-м президентом США
22«Облик перемен»
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
15:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В 2018 году в Перми начнут выпускать новое лекарство

Лекарство будет стоить на треть дешевле аналогов.

Губернатор Виктор Басаргин сообщил в своём блоге, что накануне посетил площадку «Медисорба» (фармацевтического кластера). По словам главы региона, старт выпуска нового лекарства — «Севофлурана», запланирован на 2018 год.

«Этот анестетик производится лишь в трёх компаниями в мире. В Россию до сегодняшнего момента его исключительно импортировали. Поинтересовался ценой на “Севофлуран” — руководство “Медисорба” утверждает, что она будет на 30−40% ниже, чем на зарубежные аналоги. С учетом того, что говорит наш Минздрав о количестве расходуемых больницами средств на покупку иностранных препаратов для анестезии, экономия будет очень ощутимой», — пишет Виктор Фёдорович.

Отметим, в 2015 году площадку пермского фармацевтического кластера посетила министр здравоохранения РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британское издание раскритиковало купальники участниц конкурса «Мисс Татарстан»
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Глава МИД Германии ушел в отставку
Борющимся с терроризмом российским военным дадут госзащиту
ВКС России заменят все легкие истребители на новейшие МиГ-35
Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ оказался хакером
Кремль не знает о намерении Трампа снять санкции с России
Tax free в России распространят на все товары
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
Кроссоверы Nissan ждет большое обновление В этом году Nissan модернизирует сразу три своих SUV
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь