В 2018 году в Перми начнут выпускать новое лекарство

Губернатор Виктор Басаргин сообщил в своём блоге, что накануне посетил площадку «Медисорба» (фармацевтического кластера). По словам главы региона, старт выпуска нового лекарства — «Севофлурана», запланирован на 2018 год.

«Этот анестетик производится лишь в трёх компаниями в мире. В Россию до сегодняшнего момента его исключительно импортировали. Поинтересовался ценой на “Севофлуран” — руководство “Медисорба” утверждает, что она будет на 30−40% ниже, чем на зарубежные аналоги. С учетом того, что говорит наш Минздрав о количестве расходуемых больницами средств на покупку иностранных препаратов для анестезии, экономия будет очень ощутимой», — пишет Виктор Фёдорович.

Отметим, в 2015 году площадку пермского фармацевтического кластера посетила министр здравоохранения РФ.