Уральский омбудсмен предложила отменить приговор воспитательнице Чудновец и реабилитировать ее

«Наиболее приемлемым вариантом разрешения дела Е. Чудновец на национальном уровне с учетом наших международных обязательств в сфере обеспечения и защиты прав человека может являться отмена приговора и прекращение дела в кассационной инстанции — и именно по реабилитирующим основаниям, с последующей выплатой компенсации», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

По словам Т. Мерзляковой, уголовное наказание в отношении Е. Чудновец является вмешательством государства в свободу распространения информации, гарантированную статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Очевидно, шанс национального применения международных норм о правах человека еще есть у кассационной инстанции», — отмечается в сообщении.

Она отметила, что если меры не будут предприняты, то дело Е. Чудновец может «пополнить список особо позорных дел в отношении России».

Ранее сообщалось, что свердловский омбудсмен намерена просить президента помиловать воспитательницу, осужденную за репост видео о развращении ребенка.

В августе 2015 года Е. Чудновец распространила в одной из социальных сетей видеоролик с обнаженным малолетним ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. Как утверждает ее адвокат, Е. Чудновец сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.