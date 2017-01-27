Уральский омбудсмен предложила отменить приговор воспитательнице Чудновец и реабилитировать ее
Екатеринбург. 27 января.
Екатеринбург. 27 января.
«Наиболее приемлемым вариантом разрешения дела Е. Чудновец на национальном уровне с учетом наших международных обязательств в сфере обеспечения и защиты прав человека может являться отмена приговора и прекращение дела в кассационной инстанции — и именно по реабилитирующим основаниям, с последующей выплатой компенсации», — говорится в сообщении
По словам Т. Мерзляковой, уголовное наказание в отношении Е. Чудновец является вмешательством государства в свободу распространения информации, гарантированную статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
«Очевидно, шанс национального применения международных норм о правах человека еще есть у кассационной инстанции», — отмечается в сообщении.
Она отметила, что если меры не будут предприняты, то дело Е. Чудновец может «пополнить список особо позорных дел в отношении России».
Ранее сообщалось, что свердловский омбудсмен намерена просить президента помиловать воспитательницу, осужденную за репост видео о развращении ребенка.
В августе 2015 года Е. Чудновец распространила в одной из социальных сетей видеоролик с обнаженным малолетним ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. Как утверждает ее адвокат, Е. Чудновец сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.
Между тем в отношении Е. Чудновец было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенной в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием интернета).
В ноябре 2016 года Катайский райсуд признал ее виновной по этой статье и приговорил к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
В связи с многочисленными обращениями и с учетом общественного резонанса председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата СКР провести проверку по делу о привлечении к уголовной ответственности Е. Чудновец.
Прокуратура Курганской области обжаловала приговор с учетом того, что не судимая ранее женщина одна занимается воспитанием трехлетнего ребенка. Прокуратура внесла в судебную коллегию по уголовным делам Курганского областного суда представление, в котором поставила вопрос о назначении ей наказания, не связанного с лишением свободы.
В конце декабря 2016 года Курганский областной суд смягчил приговор Е. Чудновец — срок отбывания в колонии был снижен с шести до пяти месяцев.