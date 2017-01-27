В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости и снежном накате на дорогах

Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что 28 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами прогнозируется небольшой снег, ночью по юго-востоку — до умеренного. Ветер слабый, переменных направлений. Ночью столбики термометров покажут -14,-19 градусов, при прояснениях до -21,-26, днем — 11,-16.