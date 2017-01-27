В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости и снежном накате на дорогах
УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане МЧС предупреждает об ухудшении видимости и снежном накате на дорогах.
УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане МЧС предупреждает об ухудшении видимости и снежном накате на дорогах.
Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что 28 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.
Местами прогнозируется небольшой снег, ночью по
ГУ МЧС России по РБ предупреждает автолюбителей, что в темное время суток и утром прогнозируется ухудшение видимости в снеге в