В Волгограде прошел митинг в память о защитниках и жертвах блокады Ленинграда

Волгоградцы несли цветы к стеле города-героя на Неве, чтобы почтить память защитников Ленинграда и всех, кто не смог пережить страшные годы блокады.

Северная столица была взята в кольцо осады 8 сентября 1941 года. Мощный авиаудар нацисты в первую очередь нанесли по продуктовым складам, оставив ленинградцев практически без еды. Более 640 тысяч человек во время блокады погибли от голода, и это только официальные данные. Из осажденного города в первую очередь старались эвакуировать детей. Среди тех, кого в далеком 1942 году вывезли в Сталинград, была и Зинаида Букова.

Зинаида Букова, житель блокадного Ленинграда: «И бомбежка, и голод — все мы пережили, и холод. Нас эвакуировали в Сталинград. Когда нас привезли сюда, нас накормили, обогрели, а потом в августе началась бомбежка Сталинграда, и нас уже эвакуировали в Заволжье».

Сейчас в Волгограде проживают около 200 человек, переживших блокаду. Людей, которые перенесли голод и холод, смерть родных и близких, но не были сломлены духовно, объединяет активная общественная работа. Елена Румянцева сегодня возглавляет одну из первичек общества защитников и жителей блокадного Ленинграда. Она хорошо помнит, что помогало выдержать нечеловеческие испытания, выпавшие на долю жителей северной столицы.

Елена Румянцева, председатель Общества защитников и жителей блокадного Ленинграда по Ворошиловскому району: «Были сильные морозы 1942 года, очень сильные, и мы голодные шли в театр на “Марицу”, хотя были бомбежки».