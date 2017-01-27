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16:14 (мск), источник: m24.ru

Атмосферное давление повысится в столице в выходные

В субботу атмосферное давление будет выше нормы на 7−8 единиц.

Источник: Москва 24
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Атмосферное давление повысится в столичном регионе в предстоящие выходные, сообщает портал «Метеоновости».

В субботу атмосферное давление будет выше нормы на 7−8 единиц и составит 756 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье оно вырастет до 762 миллиметров.

Все выходные в Москве будет облачно, местами возможен небольшой снег. Днем 28 января температура воздуха составит минус 1−3 градуса, будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2−7 метров в секунду.

29 января похолодает до минус 6 градусов, а порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.

Москва, 28 января
-3°
Днем облачно
-4°
Ночью облачно
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