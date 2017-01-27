Январь в Москве завершится морозной погодой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Начало следующей недели в Москве вновь будет морозным, хотя и не экстремально. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, антициклон заявит о себе уже в воскресенье вечером повышением атмосферного давления, усиление холодов ожидается в понедельник, 30 января.

«По прогнозам, в ночь на понедельник в столице подморозит до минус 10 — минус 12 градусов по области будет от 10 до 15, местами на востоке региона — до 20 градусов мороза», — отметил представитель метеослужбы. Будет солнечно.

Во вторник, 31 января, мороз усилится — ночью будет до 12−17 градусов ниже нуля, днем — минус 8 — минус 13 градусов. В среду, 1 февраля, столбики термометров начнут подниматься — ночью будет минус 10 — минус 15 градусов, днем — уже минус 3 — минус 8 градусов. Местами возможен небольшой снег. Затем мороз будет ослабевать — ночью до минус 5 градусов, днем — до 1 градуса мороза.

По предварительным расчетам, холода могут вернуться во второй декаде последнего зимнего месяца.