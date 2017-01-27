Пермские следователи проверяют информацию о том, что из электрички в темное время суток высадили двух девочек без билетов

«В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что двух несовершеннолетних девочек в темноте высадили из электрички на станции Мотовилиха (в городской черте Перми — ИФ), т.к. они не успели вовремя купить билет», — говорится в сообщении.

В Перми девочек выставили из электрички на мороз

Начальник пресс-службы управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу Елена Епимахова сообщила агентству «Интерфакс-Поволжье», что родители девочек «могут обратиться в органы правопорядка с заявлением о проверке правомерности действий контроллера-кассира».

В свою очередь замдиректора по пассажирским перевозкам ОАО «Пермская пригородная компания» Антонида Каракулова сообщила агентству, что инцидент произошел в понедельник и по данному факту проводится внутренняя проверка.

«Да, мы в курсе (этой ситуации — ИФ). Мы сейчас разбираемся и к концу дня выпустим официальный пресс-релиз», — сказала А. Каракулова.

Ранее в местных СМИ со ссылкой на соцсети сообщалось, что двух школьниц выгнали из электрички вечером в 20-градусный мороз. Девочки якобы не успели купить билет в кассе на вокзале «Пермь 1». При покупке билета у контроллера нужно было дополнительно доплатить 50 рублей, но у школьниц не хватило денег.