Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Трамп заявил, что Европа сделала "ужасную ошибку"
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Нюша поделилась пляжным фото
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
"Агрессор внутри": украинец в эфире о преимуществах жизни в Крыму
Финляндии удалось остановить признание Порошенко
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
20Трамп стал 45-м президентом США
22«Облик перемен»
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
15:24 (мск), источник: Интерфакс

Пермские следователи проверяют информацию о том, что из электрички в темное время суток высадили двух девочек без билетов

Пермь. 27 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Уральское СУ СКР на транспорте проводит доследственную проверку информации о том, что персонал электрички в Перми якобы высадил двух несовершеннолетних девочек за безбилетный проезд, сообщается на сайте управления в пятницу.

«В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что двух несовершеннолетних девочек в темноте высадили из электрички на станции Мотовилиха (в городской черте Перми — ИФ), т.к. они не успели вовремя купить билет», — говорится в сообщении.

Читайте также
В Перми девочек выставили из электрички на мороз

Начальник пресс-службы управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу Елена Епимахова сообщила агентству «Интерфакс-Поволжье», что родители девочек «могут обратиться в органы правопорядка с заявлением о проверке правомерности действий контроллера-кассира».

В свою очередь замдиректора по пассажирским перевозкам ОАО «Пермская пригородная компания» Антонида Каракулова сообщила агентству, что инцидент произошел в понедельник и по данному факту проводится внутренняя проверка.

«Да, мы в курсе (этой ситуации — ИФ). Мы сейчас разбираемся и к концу дня выпустим официальный пресс-релиз», — сказала А. Каракулова.

Ранее в местных СМИ со ссылкой на соцсети сообщалось, что двух школьниц выгнали из электрички вечером в 20-градусный мороз. Девочки якобы не успели купить билет в кассе на вокзале «Пермь 1». При покупке билета у контроллера нужно было дополнительно доплатить 50 рублей, но у школьниц не хватило денег.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Крыму может появиться подводный дом
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Глава МИД Германии ушел в отставку
Борющимся с терроризмом российским военным дадут госзащиту
ВКС России заменят все легкие истребители на новейшие МиГ-35
Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ оказался хакером
Кремль не знает о намерении Трампа снять санкции с России
Tax free в России распространят на все товары
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
Кроссоверы Nissan ждет большое обновление В этом году Nissan модернизирует сразу три своих SUV
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как хранить вещи в малогабаритной квартире?
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь