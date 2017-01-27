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15:28 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках у женщины в счет долга списали пособие по уходу за ребенком

Прокуратура Березников проверила один из российских банков по обращению местной жительницы. Выяснилось, что банк, в ходе исполнения производства о взыскании долга за жилищно-коммунальные услуги, незаконно снял со счета женщины социальное пособие по уходу за ребенком.

Как отметили в краевой прокуратуре, своими действиями финансовое учреждение не только нарушило требования статьи 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», но и оставило женщину и ее дочь в возрасте до полутора лет без средств к существованию.

По результатам проверки руководителю Пермского отделения банка внесено представление об устранении нарушений закона. На данный момент денежные средства заявительнице возвращены в полном объеме.

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