В Березниках у женщины в счет долга списали пособие по уходу за ребенком

Как отметили в краевой прокуратуре, своими действиями финансовое учреждение не только нарушило требования статьи 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», но и оставило женщину и ее дочь в возрасте до полутора лет без средств к существованию.

По результатам проверки руководителю Пермского отделения банка внесено представление об устранении нарушений закона. На данный момент денежные средства заявительнице возвращены в полном объеме.