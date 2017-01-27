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15:03 (мск), источник: Nur.kz

Поклонники осудили Омиркула Айниязова за фотосессию в мешке

Фанаты думают, что у артиста нет средств на костюм.

Источник: Nur.kz

Омиркул Айниязов не думал, что его последняя фотосессия станет одной из популярных тем для обсуждения. Артист решил сфотографироваться, накинув на себя мешковину. Казалось бы, образ весьма необычен и даже немного экстравагантен.

Источник: Nur.kz

Внимание публики привлекли только две вещи, которые были на теле артиста. Фанатов смутила мешковина и кожаные перчатки, которые, по мнению большинства, просто не сочетались друг с другом.

Источник: Nur.kz

Некоторые даже подумали, что у артиста нет средств на нормальный костюм, так как издревле мешковина предназначалась для хранения зерна и прочих вещей. Однако все же нашлись те, кто похвалил артиста за необычный сценический образ.

Что касается коллег по цеху, то многие артисты признались, что образ не так уж плох, вот только в таком виде не выйдешь на улицу.

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