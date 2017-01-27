В Петербурге в субботу ждут туман и гололед

По данным ведомства, которое ссылается на Гидрометеоцентр, в субботу, 28 января, город на Неве накроет плотным туманом. При этом плюс на термометрах сохранится, а на дорогах будет скользко.

Горожан просят соблюдать правила безопасности, а водителей либо совсем отказаться от поездок, либо соблюдать скоростной режим.