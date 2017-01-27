Собянин поблагодарил сотрудника ДПС, спасшего женщину из тонувшей машины

«Горжусь поступком полицейского Алексея Коняева и автомобилистов, спасших женщину из тонущей машины. Люди с большим сердцем. Спасибо», — написал мэр в своем микроблоге в сети Twitter.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил сотрудника ДПС и автомобилистов, спасших женщину из упавшей в результате ДТП в Москву-реку машины.

Вечером 26 января на Ростовской набережной столкнулись автомобили Subaru и Land Rover, от удара Subaru пробил ограждение и упал в реку. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ДПС приняли меры к спасению водителя и вызвали экстренные службы.