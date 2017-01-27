Смог сохранится в Челябинской области до вечера 30 января
НМУ в Челябинске и ряде других городов сохраняются с 25 января.
НМУ в Челябинске и ряде других городов сохраняются с 25 января.
В четырех городах Челябинской области продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) первой степени опасности — смог и неприятный запах продержатся до вечера 30 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В Челябинске, Коркино и Сатке и Карабаше метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе, сохранятся до семи часов вечера понедельника.
НМУ обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией.
Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.
По информации Челябинского ЦГМС, в субботу в регионе будет дуть
Напомним, НМУ в Челябинске и ряде других городов сохраняются с 25 января.