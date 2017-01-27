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15:11 (мск), источник: dostup1.ru

Смог сохранится в Челябинской области до вечера 30 января

НМУ в Челябинске и ряде других городов сохраняются с 25 января.

В четырех городах Челябинской области продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) первой степени опасности — смог и неприятный запах продержатся до вечера 30 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

В Челябинске, Коркино и Сатке и Карабаше метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе, сохранятся до семи часов вечера понедельника.

НМУ обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией.

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

По информации Челябинского ЦГМС, в субботу в регионе будет дуть северо-восточный — восточный ветер 2−7 м/с. Предстоящей ночью прогнозируется минус 12−17, на севере — до 22 градусов, днем 28 января — минус 5−10, в низинах — до 15 ниже нуля. Ожидаются снегопады — от небольших до умеренных, утренние туманы, слабая изморозь.

Напомним, НМУ в Челябинске и ряде других городов сохраняются с 25 января.

Источник: dostup1.ru
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