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17:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Выставка «Байкал. Ангара. Лена» открылась в усадьбе Сукачева в Иркутске

Посетители до 5 февраля смогут увидеть работы современного живописца Сергея Писарева.

Персональная выставка «Байкал. Ангара. Лена» современного живописца Иркутской организации Союза художников России Сергея Писарева открылась в усадьбе Сукачева в столице Приангарья. Посетители смогут увидеть работы, созданные в разные годы, которые раскрывают творческий метод художника, его взгляд и отношение к окружающему великолепию величественной природы Прибайкалья. Ангара и Лена — две величественные реки России, которые берут свой путь от Байкала. Пространство и мощь этой великой территории поражает воображение художника и дает возможность на холсте выразить средствами живописи свои переживания.

В экспозиции Сергей Писарев представляет также и новые произведения, написанные в 2016 году. Это портреты коренных жителей Восточной Сибири эвенков, тофалар, а также пейзажи Лены, Ангары, Байкала. Выставка будет работать до 5 февраля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на пресс-службу музея.

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