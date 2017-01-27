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15:36 (мск), источник: dostup1.ru

В выходные дни на Урале ожидается умеренно морозная погода

Преобладающая температура воздуха на следующей неделе 30 января — 3 февраля будет ночью минус 13−18, днем — 7−13 градусов.

В выходные дни на Урале ожидается умеренно морозная погода, говорится в прогнозе Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Один-два морозных дня (25—26 января) при минимальной температуре на территории Свердловской области и Пермского края минус 30−40 градусов конкуренции не выдерживают с уже состоявшимися нынешней зимой длительными аномально холодными периодами», — говорится в сообщении.

Доступ к свежим массам арктического воздуха сейчас перекрыл циклон, занимающий северное побережье ЕТ России. Поэтому сильных морозов в последние дни января и в начале февраля на Урале ожидать не следует, говорят специалисты. Предполагается, что преобладающая температура воздуха на следующей неделе 30 января — 3 февраля будет ночью минус 13−18, днем — 7−13 градусов.

Значительных снегопадов и сильного ветра не ожидается.

По информации Челябинского ЦГМС, в субботу в регионе будет дуть северо-восточный - восточный ветер 2−7 м/с. Предстоящей ночью прогнозируется минус 12−17, на севере - до 22 градусов, днем 28 января - минус 5−10, в низинах - до 15 ниже нуля. Ожидаются снегопады  от небольших до умеренных, утренние туманы, слабая изморозь.

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