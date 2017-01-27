В выходные дни на Урале ожидается умеренно морозная погода
Преобладающая температура воздуха на следующей неделе 30 января — 3 февраля будет ночью минус 13−18, днем — 7−13 градусов.
Преобладающая температура воздуха на следующей неделе 30 января — 3 февраля будет ночью минус 13−18, днем — 7−13 градусов.
В выходные дни на Урале ожидается умеренно морозная погода, говорится в прогнозе Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Один-два морозных дня (
Доступ к свежим массам арктического воздуха сейчас перекрыл циклон, занимающий северное побережье ЕТ России. Поэтому сильных морозов в последние дни января и в начале февраля на Урале ожидать не следует, говорят специалисты. Предполагается, что преобладающая температура воздуха на следующей неделе 30 января — 3 февраля будет ночью минус 13−18, днем — 7−13 градусов.
Значительных снегопадов и сильного ветра не ожидается.
По информации Челябинского ЦГМС, в субботу в регионе будет дуть