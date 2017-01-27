Эрмитажный кот-математик набирает популярность в Санкт-Петербурге
Животное умеет не только считать, но и извлекать квадратные корни.
Животное умеет не только считать, но и извлекать квадратные корни.
Как сообщили ТАСС в музее, размещенный в социальных сетях ролик с
«Речь идет о жителе котокафе “Республика кошек” эрмитажном коте по кличке Мару, — рассказала директор Музея кошки Анна Кондратьева. — Чтобы вычислить квадратный корень из девяти или сложить 5+3 ему требуется всего пара секунд. Ответ Мару дает, нажимая на кнопку звонка соответствующее правильному ответу количество раз. Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев заинтересовался этим опытом».
Пострадавший на службе
Коту три с половиной года, в «Республику кошек» он переехал после того, как попал под машину во дворе Эрмитажа. В котокафе утверждают, что он всегда проявлял незаурядные интеллектуальные способности. В прошлом году сотрудники котокафе научили животное звонить в звоночек, похожий на те, что используются в отелях — с помощью звонка кот извещает, что ему нужно выдать очередную порцию корма. А затем выяснилось, что он способен использовать звонок и для более сложных действий, природу которых еще предстоит исследовать.
«В сентябре 2016 года
Коты Эрмитажа
По музейной легенде, первого царского кота в
В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50−60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей.
В последние несколько лет эрмитажные коты стали одним из самых популярных брендов Петербурга — в городе разработана экскурсия, посвященная им, а во дворе Эрмитажа можно увидеть «кошачьи» знаки.
Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.