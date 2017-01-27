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17:06 (мск), источник: ТАСС

Эрмитажный кот-математик набирает популярность в Санкт-Петербурге

Животное умеет не только считать, но и извлекать квадратные корни.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Эрмитажный кот, который, по утверждению сотрудников петербургского Музея кошки, умеет не только считать, но и извлекать квадратные корни, набирает популярность в Санкт-Петербурге.

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Как сообщили ТАСС в музее, размещенный в социальных сетях ролик с животным-интеллектуалом за три дня набрал несколько тысяч просмотров, и их число продолжает расти.

«Речь идет о жителе котокафе “Республика кошек” эрмитажном коте по кличке Мару, — рассказала директор Музея кошки Анна Кондратьева. — Чтобы вычислить квадратный корень из девяти или сложить 5+3 ему требуется всего пара секунд. Ответ Мару дает, нажимая на кнопку звонка соответствующее правильному ответу количество раз. Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев заинтересовался этим опытом».

Пострадавший на службе

Коту три с половиной года, в «Республику кошек» он переехал после того, как попал под машину во дворе Эрмитажа. В котокафе утверждают, что он всегда проявлял незаурядные интеллектуальные способности. В прошлом году сотрудники котокафе научили животное звонить в звоночек, похожий на те, что используются в отелях — с помощью звонка кот извещает, что ему нужно выдать очередную порцию корма. А затем выяснилось, что он способен использовать звонок и для более сложных действий, природу которых еще предстоит исследовать.

«В сентябре 2016 года кто-то ради шутки спросил у кота, сколько будет 1+1, и Мару в ответ позвонил два раза. Затем ему было предложено сложить 2 и 2, и он вновь дал правильный ответ, — рассказали в музее. — Удивлению свидетелей нетривиального события не было предела. Было решено продолжить работу по воспитанию у кота математических способностей, помогая ему овладеть более сложными арифметическими вычислениями — вычитанием, умножением и делением. Тогда стало понятно, что этот кот гораздо умнее, чем предполагалось ранее, и, возможно, это единственный в мире кот, который умеет считать».

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Коты Эрмитажа

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт-Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году «Указ о высылке ко двору котов», по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце. Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа.

В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50−60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей.

В последние несколько лет эрмитажные коты стали одним из самых популярных брендов Петербурга — в городе разработана экскурсия, посвященная им, а во дворе Эрмитажа можно увидеть «кошачьи» знаки.

Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.

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