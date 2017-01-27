Эрмитажный кот-математик набирает популярность в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Эрмитажный кот, который, по утверждению сотрудников петербургского Музея кошки, умеет не только считать, но и извлекать квадратные корни, набирает популярность в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ТАСС в музее, размещенный в социальных сетях ролик с животным-интеллектуалом за три дня набрал несколько тысяч просмотров, и их число продолжает расти.

«Речь идет о жителе котокафе “Республика кошек” эрмитажном коте по кличке Мару, — рассказала директор Музея кошки Анна Кондратьева. — Чтобы вычислить квадратный корень из девяти или сложить 5+3 ему требуется всего пара секунд. Ответ Мару дает, нажимая на кнопку звонка соответствующее правильному ответу количество раз. Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев заинтересовался этим опытом».

Пострадавший на службе

Коту три с половиной года, в «Республику кошек» он переехал после того, как попал под машину во дворе Эрмитажа. В котокафе утверждают, что он всегда проявлял незаурядные интеллектуальные способности. В прошлом году сотрудники котокафе научили животное звонить в звоночек, похожий на те, что используются в отелях — с помощью звонка кот извещает, что ему нужно выдать очередную порцию корма. А затем выяснилось, что он способен использовать звонок и для более сложных действий, природу которых еще предстоит исследовать.