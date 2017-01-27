Дворцовый мост засияет красным к китайскому Новому году

В честь наступления Нового года по восточному календарю Дворцовый мост украсят более 6 сотен лампочек, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета по внешним связям Смольного.

Праздничная подсветка заработает на Дворцовом вечером 27 января и останется до 12 февраля включительно. В рамках городского фестиваля «Китайский Новый год — веселый праздник весны» перила, пролеты и нижние инженерные конструкции переправы декорируют гирляндами из 652 красных энергосберегающих светильников.

Начало акции запланировано на 17:10, но может быть перенесено в пределах получаса в зависимости от погоды.