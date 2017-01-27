На трассе М-5 под Самарой организовано реверсивное движение из-за крупной аварии

Напомним, столкновение произошло утром 27 января на 1125-м км федеральной трассы М-5 «Урал».

Водитель одной из фур, превысивший допустимый скоростной режим, задел автогрейдер, который в это время чистил обочину трассы. В результате чего грузовик оказался на встречной полосе движения и столкнулся с еще одной фурой и ГАЗелью, один человек погиб.

Столкновение произошло вследствие нарушений правил дорожного движения участниками ДТП, говорится в сообщении. Сопутствующих дорожных условий и претензий к дорожным службам нет.

На месте происшествия силами дорожных служб совместно с ГИБДД временно организовано реверсивное движение.