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17:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Роспотребнадзор: в продукции птицефабрики нашли антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора проведут проверку по материалам Роскачества.

Антибиотики тетрациклиновой группы обнаружили в продукции птицефабрики «Павловская», сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.

Специалисты проведут административное расследование по поступившим из АНО «Роскачество» материалам, в которых говорится об обнаружении опасных веществ в производимой фирмой курице. На птицефабрике будут отобраны пробы продукции для исследования на содержание антибиотиков.

Всего продукция «Павловской» птицефабрики в 2016 году исследовалась на содержание антибиотиков в различных лабораториях 11 раз, все результаты соответствовали требованиям. С 2008 года Роспотребнадзор изучил 2295 проб продуктов животного происхождения, было выявлено 10 нарушений. Вся продукция с антибиотиками была утилизирована, предприятие оштрафовано.

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