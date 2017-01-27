Шестилетние дети оказались подвержены гендерным стереотипам

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С этого возраста девочки постепенно начинают избегать занятий для «очень умных детей» и реже, чем мальчики, думают, что среди представителей их пола есть люди с незаурядным интеллектом. По мнению ученых, в будущем это может определять выбор профессии женщинами. Как показывают исследования, гендерные стереотипы во многом влияют на представления молодых людей о том, какую специальность им выбрать и как должна развиваться их карьера.

Например, устоявшееся мнение о том, что мужчины лучше справляются с математическими задачами, чем женщины, в конечном итоге предопределяет низкий интерес женщин к этой области и может сказываться на их успехах.

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Однако стереотипы касаются не только конкретных способностей представителей того или иного пола, но и их интеллекта в принципе. Так, существует мнение, что гениальность и одаренность чаще присуща мужчинам, что, по мнению ученых, может частично объяснять гендерный разрыв в некоторых профессиях. В то же время социологам очень мало известно о том, в каком возрасте формируются подобные стереотипы и когда они начинают влиять на людей.

Чтобы выяснить это, авторы работы провели серию экспериментов, в которых приняли участие 400 американских детей в возрасте от 5 до 7 лет.

В ходе нескольких исследований ученые наблюдали, как развивается у девочек и мальчиков стереотип о том, что мужчины обладают более выдающимися способностями, чем женщины.

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Сначала социологи предложили участникам исследования три задания. В первом задании детям рассказали историю об «очень, очень умном» человеке и предложили решить, о ком идет речь — о мужчине или о женщине; во втором задании испытуемые смотрели на пары людей и решали, кто из них умнее; в третьем задании им надо было угадать, какие предметы и качества больше всего подходят мужчинам и женщинам на картинке.

Выяснилось, что пятилетние девочки считают более одаренными представителей своего пола, в то время как девочки шести и семи лет чаще приписывают подобные качества мужчинам.

Мальчики при этом вне зависимости от своего возраста считали мужчин умнее. Авторы работы предположили, что это может быть связано с началом школьного обучения, которое в Америке приходится как раз на шесть лет. Однако последующий эксперимент, в котором детям предлагалось решить, у кого из людей на картинке выше оценки, не подтвердил эту гипотезу. Более того, девочки чаще, чем мальчики, считали, что представительницы их пола лучше учатся в школе.

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Чтобы понять, как влияет усвоенный стереотип на детей, исследователи спрашивали, насколько им интересны две игры. Одна была для «очень, очень умных детей», а другая — для «очень, очень усердных детей». Анализ результатов показал, что первая игра привлекает шестилетних и семилетних девочек меньше, чем мальчиков того же возраста, в то время как между пятилетними детьми такого отличия не наблюдалось.

Таким образом, авторы работы делают вывод, что люди начинают усваивать гендерные стереотипы в возрасте шести лет.

В дальнейшем это может стать одним из факторов, которые влияют на выбор занятий и область интересов будущего взрослого. В дальнейшем исследователи планируют изучить, насколько это суждение справедливо для детей из других стран, культур и различных социальных слоев.

На сегодняшний день связь между полом и средним уровнем интеллекта достоверно не доказана.