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16:13 (мск), источник: Om1.ru

Омичи обсуждают фото судьи, заснувшего на процессе

Впрочем, качество снимка не позволяет убедиться в справедливости обвинения.

Анонимный пользователь в паблике «Ревизорро Омск» заявил, что председатель Марьяновского районного суда Игорь Кузнецов заснул во время заседания. «Вот наши судьи вершат правосудие», — возмущается подписчик. В качестве доказательства он опубликовал фото. Правда, изображение на нем сильно размыто, и определить, действительно ли судья спит, практически невозможно.

«Кому-то не понравился вердикт судьи?» — отреагировали в комментариях. Пользователи отмечают, что председатель мог просто закрыть глаза или моргнуть.

Отметим, по данным сайта Марьяновского суда, за последнюю неделю Кузнецов рассматривал несколько десятков дел, в основном уголовных по кражам или гражданских по взысканию долгов. Вероятно, кто-то из родственников фигурантов и сфотографировал судью во время процесса. При этом свое имя очевидец не стал указывать.

Напомним, в российской практике известен случай, когда судья в Благовещенске лишился поста из-за сна во время процесса. На видео засняли, как он проспал выступление адвоката обвиняемого, а проснувшись, вынес обвинительный приговор.

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