Омичи обсуждают фото судьи, заснувшего на процессе
Впрочем, качество снимка не позволяет убедиться в справедливости обвинения.
Впрочем, качество снимка не позволяет убедиться в справедливости обвинения.
Анонимный пользователь в паблике «Ревизорро Омск» заявил, что председатель Марьяновского районного суда Игорь Кузнецов заснул во время заседания. «Вот наши судьи вершат правосудие», — возмущается подписчик. В качестве доказательства он опубликовал фото. Правда, изображение на нем сильно размыто, и определить, действительно ли судья спит, практически невозможно.
«Кому-то не понравился вердикт судьи?» — отреагировали в комментариях. Пользователи отмечают, что председатель мог просто закрыть глаза или моргнуть.
Отметим, по данным сайта Марьяновского суда, за последнюю неделю Кузнецов рассматривал несколько десятков дел, в основном уголовных по кражам или гражданских по взысканию долгов. Вероятно,
Напомним, в российской практике известен случай, когда судья в Благовещенске лишился поста