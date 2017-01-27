На трассах Ростовской области развернут пункты обогрева из-за холодов

Такое поручение региональным донским спасателям дал министр МЧС РФ Владимир Пучков в связи с прогнозируемым резким похолоданием в регионе. Пункты обогрева развернут на трассах М-4 «Дон» и М-23 (Каменский, Морозовский, Красносулинский, Октябрьский, Аксайский, Неклиновский районы).

«Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по РО в режиме реального времени будут следить за изменением погоды и оперативной обстановки. Дежурство мобильных постов продлится до утра понедельника», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.