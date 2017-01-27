На трассах Ростовской области развернут пункты обогрева из-за холодов
На Дону 28 и 29 января на трассах М4 «Дон» и М-23 будут работать мобильные пункты обогрева.
На Дону 28 и 29 января на трассах М4 «Дон» и М-23 будут работать мобильные пункты обогрева.
Такое поручение региональным донским спасателям дал министр МЧС РФ Владимир Пучков в связи с прогнозируемым резким похолоданием в регионе. Пункты обогрева развернут на трассах М-4 «Дон» и М-23 (Каменский, Морозовский, Красносулинский, Октябрьский, Аксайский, Неклиновский районы).
«Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по РО в режиме реального времени будут следить за изменением погоды и оперативной обстановки. Дежурство мобильных постов продлится до утра понедельника», — сообщает
По прогнозам синоптиков, температура в регионе