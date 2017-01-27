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17:10 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На трассах Ростовской области развернут пункты обогрева из-за холодов

На Дону 28 и 29 января на трассах М4 «Дон» и М-23 будут работать мобильные пункты обогрева.

Такое поручение региональным донским спасателям дал министр МЧС РФ Владимир Пучков в связи с прогнозируемым резким похолоданием в регионе. Пункты обогрева развернут на трассах М-4 «Дон» и М-23 (Каменский, Морозовский, Красносулинский, Октябрьский, Аксайский, Неклиновский районы).

«Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по РО в режиме реального времени будут следить за изменением погоды и оперативной обстановки. Дежурство мобильных постов продлится до утра понедельника», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

По прогнозам синоптиков, температура в регионе 29−31 января ночью составит −12…−18°С, на севере −22…−28°С; днем −9…−16°С.

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