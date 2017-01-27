Турецкие овощи и фрукты уничтожили на Кубани

Это томаты черри и гранат. А обнаружили их во время рейда на одном из краснодарских плодоовощных складов.

Документы на груз отсутствовали, такая продукция запрещена к ввозу в Россию. Кроме того, специалисты краевого Россельхознадзора обнаружили вредителей — цветочный трипс и плодовую муху.

Для людей эти насекомые не опасны, а вот сельскому хозяйству могут нанести серьезный ущерб.