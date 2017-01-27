Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище
В церемонии возложения цветов и памятных венков к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге 27 января приняли участие несколько тысяч человек.
В церемонии возложения цветов и памятных венков к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге 27 января приняли участие несколько тысяч человек.
Кроме простых петербуржцев, пожелавших в этот день отдать дань памяти погибшим жителям блокадного Ленинграда, возложили венки представители городской избирательной комиссии, полпредства, Конституционного суда, политические партии, военные, буддисты, представители РПЦ и других конфессий.
Почтили память погибших во время Великой Отечественной войны губернатор Георгий Полтавченко,
14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали