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16:33 (мск), источник: Фонтанка

Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

В церемонии возложения цветов и памятных венков к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге 27 января приняли участие несколько тысяч человек.

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Кроме простых петербуржцев, пожелавших в этот день отдать дань памяти погибшим жителям блокадного Ленинграда, возложили венки представители городской избирательной комиссии, полпредства, Конституционного суда, политические партии, военные, буддисты, представители РПЦ и других конфессий.

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Почтили память погибших во время Великой Отечественной войны губернатор Георгий Полтавченко, вице-губернатор Ольга Казанская, главы комитетов, а также спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и порядка двух десятков депутатов. После церемонии на Пискаревском кладбище чиновники посетили действующую музейную экспозицию «Ленрезерв» на Феодосийской улице, где открыли выставку «Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде».

14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. В честь одержанной победы 27 января в Ленинграде был дан салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырёх орудий. Этот день был отмечен как день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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