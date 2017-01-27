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16:25 (мск), источник: ТАСС

СК завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми Гайзера

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: ТАСС
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«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми. Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, получении взятки. Следственные действия в отношении этих лиц завершены, обвиняемые вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела», — сказала она.

Кроме того, по словам Петренко, с двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, они дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили соучастников.

В СК сообщили, что в результате противоправных действий Гайзера Коми причинен ущерб на 3,5 млрд руб.
Комментарии
4
василий гога
хоть один не успел утекти на историческую родину!
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vesta
Лет по 10 с конфискацией хоть дадут ?.. или ограничатся условным сроком ))))))))
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Сергей Саморуков
Я думал , что гейзеры только на Камчатке ...Ну и отправьте его туда, к своим.
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