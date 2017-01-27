«Мобильная детская библиотека» начнет работу на Дону

Цель проекта, который запускает Областная детская библиотека им. Величкиной, — обеспечение доступа к новым изданиям для детей, проживающих в отдаленных муниципалитетах.

Для реализации проекта за счет средств из областного бюджета приобретен автомобиль «Лада Ларгус», который станет «библиотекой на колесах».

Также в 2017 году в регионе запланировано проведение «Читательского всеобуча для родителей».

«Специалисты детской библиотеки им. Величкиной расскажут родителям, почему чтение играет такую важную роль в процессе воспитания ребенка, как выбирать книги для детей разного возраста и как убедить подрастающее поколение, что мир литературы гораздо глубже и интереснее телевидения и интернета», — говорится в сообщении.