«Мобильная детская библиотека» начнет работу на Дону
«Мобильная детская библиотека» начнет работу в Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.
«Мобильная детская библиотека» начнет работу в Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.
Цель проекта, который запускает Областная детская библиотека им. Величкиной, — обеспечение доступа к новым изданиям для детей, проживающих в отдаленных муниципалитетах.
Для реализации проекта за счет средств из областного бюджета приобретен автомобиль «Лада Ларгус», который станет «библиотекой на колесах».
Также в 2017 году в регионе запланировано проведение «Читательского всеобуча для родителей».
«Специалисты детской библиотеки им. Величкиной расскажут родителям, почему чтение играет такую важную роль в процессе воспитания ребенка, как выбирать книги для детей разного возраста и как убедить подрастающее поколение, что мир литературы гораздо глубже и интереснее телевидения и интернета», — говорится в сообщении.