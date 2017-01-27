Волгоградские ветераны ко 2 февраля получили денежные выплаты

В связи с празднованием 74-ой годовщины Победы под Сталинградом ветераны Великой Отечественной войны, принимавшие участие в Сталинградской битве, труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда» получили денежные выплаты.

Как рассказали в областном комитете социальной защиты населения, получателями единовременной денежной выплаты являются участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в Сталинградской битве, и труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда». Размер выплаты им составляет 1000 рублей.

Супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в Сталинградской битве положена выплата в размере 500 рублей. Столько же начислено гражданам, имеющим статус «Дети Сталинграда».

В настоящее время сотрудниками учреждений социального обслуживания осуществляется доставка поздравительных открыток со знаменательной датой от губернатора Волгоградской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», супругам погибших (умерших) участников Сталинградской битвы, и гражданам, имеющим статус «Дети Сталинграда».