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16:58 (мск), источник: РИА Новости

Полиция Таиланда годами безуспешно пытается арестовать будийского монаха

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полиция Таиланда выдала новый ордер на арест влиятельного буддийского монаха, обвиняемого в отмывании денег и незаконном присвоении земель, до этого правоохранительные органы три раза безуспешно пытались арестовать духовного лидера, сообщает Reuters.

Источник: РИА Новости

«Мы не можем сказать, арестуем ли его в течение этого года. Но мы будем изо всех сил стараться привлечь его к ответственности», — приводит агенство слова начальника полиции Таиланда Чактхипа Чайджинды.

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Монах Пхра Дхаммачайо является экс-настоятелем крупнейшего и богатейшего монастыря страны — Ват Пхра Дхаммакая.

Полиция обвиняет его в незаконном присвоении земель на юге страны с помощью сжигания лесов, отмывании денег и незаконном присвоении средств монастыря.

В прошлые попытки ареста полицейские не могли найти монаха в обители, а еще один раз Дхаммачайо заявил, что заболел, а потом скрылся на продолжительное время.

Издание отмечает, что монах является очень известным и уважаемым в стране и «имеет миллионы последователей». Подавляющее большинство жителей Таиланда являются буддистами, поэтому, как пишет Reuters, религией «пронизаны все аспекты жизни» тайского общества.

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