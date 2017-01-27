Полиция Таиланда годами безуспешно пытается арестовать будийского монаха

«Мы не можем сказать, арестуем ли его в течение этого года. Но мы будем изо всех сил стараться привлечь его к ответственности», — приводит агенство слова начальника полиции Таиланда Чактхипа Чайджинды.

Полиция обвиняет его в незаконном присвоении земель на юге страны с помощью сжигания лесов, отмывании денег и незаконном присвоении средств монастыря.

В прошлые попытки ареста полицейские не могли найти монаха в обители, а еще один раз Дхаммачайо заявил, что заболел, а потом скрылся на продолжительное время.

Издание отмечает, что монах является очень известным и уважаемым в стране и «имеет миллионы последователей». Подавляющее большинство жителей Таиланда являются буддистами, поэтому, как пишет Reuters, религией «пронизаны все аспекты жизни» тайского общества.