Мэр Уфы отметил свой день рождения в общежитии
Сегодня, 27 января, в свой день рождения, глава администрации Уфы Ирек Ялалов побывал на открытии общежития для работников ЖЭУ в Кировском района столицы республики.
Сегодня, 27 января, в свой день рождения, глава администрации Уфы Ирек Ялалов побывал на открытии общежития для работников ЖЭУ в Кировском района столицы республики.
Об этом сообщил официальный сайт администрации города.
В этом общежитии получили благоустроенное жилье семь семей, в том числе, в качестве поощрения за многолетний ударный труд в отрасли ЖКХ. Поздравить новоселов вместе с Иреком Ялаловым приехал также и глава администрации Кировского района Уфы Динар Халилов.
Оба высоких гостя угостились чаем в новой квартире победителя городского этапа профессионального конкурса «Лучший по профессии» Ильгиза Валиева, который работает более пяти лет трактористом в ЖЭУ № 40.
Тот факт, что в свой день рождения Ирек Ялалов приехал в гости к работникам ЖКХ, можно считать символичным, поскольку с этой сферой связана немалая часть его жизни, а также и жизнь его отца Ишмухамета Гиззатовича, которого не стало в канун Нового 2017 года.
ProUfu.ru присоединяется к искренним поздравлениям с днем рождения в адрес Ирека Ишмухаметовича Ялалова.