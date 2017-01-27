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19:31 (мск), источник: PROUFU.ru

Мэр Уфы отметил свой день рождения в общежитии

Сегодня, 27 января, в свой день рождения, глава администрации Уфы Ирек Ялалов побывал на открытии общежития для работников ЖЭУ в Кировском района столицы республики.

Об этом сообщил официальный сайт администрации города.

В этом общежитии получили благоустроенное жилье семь семей, в том числе, в качестве поощрения за многолетний ударный труд в отрасли ЖКХ. Поздравить новоселов вместе с Иреком Ялаловым приехал также и глава администрации Кировского района Уфы Динар Халилов.

Оба высоких гостя угостились чаем в новой квартире победителя городского этапа профессионального конкурса «Лучший по профессии» Ильгиза Валиева, который работает более пяти лет трактористом в ЖЭУ № 40.

Тот факт, что в свой день рождения Ирек Ялалов приехал в гости к работникам ЖКХ, можно считать символичным, поскольку с этой сферой связана немалая часть его жизни, а также и жизнь его отца Ишмухамета Гиззатовича, которого не стало в канун Нового 2017 года.

ProUfu.ru присоединяется к искренним поздравлениям с днем рождения в адрес Ирека Ишмухаметовича Ялалова.

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