Двоих подростков, сбежавших автостопом в Китай, ищут в Волгограде

Как сообщает ВДТВ мама Александра, ребята, по словам знакомых, намеревались уехать автостопом и добраться до Китая. Мать Александра Ирина просит всех, кто что-лбо знает о подростках, сообщить по указанным телефонам.

«26 января 2017 в 14:00 двое ребят ушли из дома путешествовать автостопом. Телефоны оставили дома. С большими рюкзаками, с гавайской гитарой. Парень 17 лет Саша Старков: рост 170−172, волосы темные с ирокезом, в очках, серая вязанная шапка, черная ветровка, синие джинсы, обут в берцы. Девушка 16 лет Настя Легашова: рост 162−164, на зубах брекеты. Контактный телефон: +7−927−523−73−64 Ирина, +7−927−062−04−08 Александр».